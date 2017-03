L'appli de la semaine : avec MyCanal, Canal+ veut de nouveau séduire les fans de sport

Nous avons pu prendre en main plusieurs jours la nouvelle version de l'appli MyCanal sur Apple TV. Premier constat qui saute aux yeux : Netflix et Molotov ont fait des émules avec leur design et leur style d'affichage. Certaines fonctionnalités ne manqueront pas de rappeler leur ergonomie.





MyCanal propose deux grandes rubriques :

- Live TV : tous les programmes en cours des chaînes Canal Plus, CanalSat et quelques généralistes (TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte) s'affichent sous forme de vignette du programme diffusé. La bonne idée vient de la sélection possible en tête (généraliste, cinéma, jeunesse, divertissement, documentaire, sport, etc.) qui permet de filtrer la recherche très rapidement. Il est possible de redémarrer chaque programme ou de le mettre en pause. A tout moment d'un glissement vers le haut sur la télécommande de l'Apple TV, la grille des programmes est accessible sans couper la diffusion.





- A la demande : on y retrouve les contenus de Canal Plus, des chaînes CanalSat, mais aussi des replays disponibles (Pluzz pour France Télévisions, Arte, etc.). Une sélection éditorialisée de suggestions (films, documentaires, séries, etc.) s'affiche en premier, mais vous pouvez tout simplement chercher par thématique ou à l'aide du moteur de recherche de l'Apple TV et de Siri.





Un énorme travail a été réalisée sur la fluidité et la rapidité d'exécution de l'appli, plus agréable à prendre en main sur tous supports. Parfois presque trop notamment lorsque l'on veut simplement avancer un film de quelques secondes et que l'on se retrouve 10 minutes plus tard en n'ayant pas retenu assez son doigt sur le pad de la télécommande de l'Apple TV.