L’appli de la semaine : Qwant lance son appli de recherche sécurisée qui ne volera pas vos données

L’appli se compose de trois grandes parties :





- le hub d’applications, une sélection d’applis utilitaires qui répondent aux valeurs de Qwant (confidentialité, sécurité, neutralité) et que vous pouvez installer sur votre smartphone. On y trouve aussi bien des applis pour gérer ses mots de passe, des messageries vidéo, des boîtes mail totalement sécurisées, des outils pour contrôler vos documents dans des clouds, des navigateurs, etc.





- Le moteur de recherche et, en-dessous, une succession de thématiques d’actualité (vidéos, évènement, monde, politique, sport, etc.) qui renvoient vers des sélections d’articles ou de vidéos. Vous pourrez ensuite basculer vers les rubriques du moteur pour répondre à votre requête (web, actualités, social, images, vidéos, shopping, musique).





- Favoris et coffres : ce sont des raccourcis vers des sites (Amazon, Facebook, Booking, Fnac, eBay, Outlook…) sur lesquels vous allez vadrouiller de manière sécurisée grâce à Liberty. Ils peuvent être classés par thématique dans l’espace Coffre et être configurés.





Pour renforcer la sécurité de la navigation et la rendre privée, Qwant a donc fait appel au navigateur Liberty. Vous pourrez également vous inscrire pour sécuriser vos identifiants (adresse, mail, mot de passe, coordonnées bancaires, etc.). Un icône apparaît pour vous l’indiquer. Vous choisissez un lieu où votre fichier crypté sera stocké (iCloud ou Dropbox). Vous pourrez ainsi faire votre shopping "en un toucher". Toutes les informations personnelles sont pré-rentrées et chiffrées pour être sécurisées. Vous pourrez ensuite faire vos achats, vos commandes ou réservations sereinement.





Vous pouvez créer un profil sur l'appli dans lequel vous pourrez stocker des pages repérées, des notes.