L’assistant vocal d’Amazon témoin d’un meurtre aux Etats-Unis ?

Pour le moment, Amazon n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Ce cas soulève des questions concernant la vie privée et la technologie à une époque où de plus en plus d'appareils enregistrent les données des utilisateurs, ainsi que leurs mouvements et leurs actions.





Au début de l'année, l'Américain Apple s'était retrouvé au centre d'un bras de fer avec la justice américaine, en refusant d'aider la police à contourner les mesures de sécurité pour accéder au contenu crypté d'un iPhone appartenant à l'un des auteurs de l'attentat de San Bernardino en Californie (14 morts le 2 décembre 2015). La demande faite à Amazon semble être la première dans le cadre d'un crime.