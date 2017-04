La médecine du travail américaine a-t-elle dévoilé accidentellement un projet top secret d’Apple ?

Intitulé "Descriptions d’impact signalées dans (la Vallée de Santa Clara) depuis le mois dernier", il recense tous les problèmes rencontrés par les salariés, de l’incident bénin aux problèmes médicaux plus conséquents après le test de prototypes d’Apple. Et c’est ce dernier point qui va sans doute mettre en émoi la direction de Cupertino. Car le document indique notamment les dates et lieux où se sont déroulés lesdits incidents, fait mention des dangers liés au travail et des blessures subies sur le campus, tout en indiquant les soins reçus, parfois plus importants. Et parmi ces problèmes médicaux, certains permettraient d’en savoir un peu plus sur les futurs projets du géant californien.





On apprend ainsi que, le 21 février, une salariée a été reçue pour des douleurs oculaires importantes après avoir testé un prototype. Le rapport explique que la collaboratrice d’Apple a indiqué avoir connu un moment d’inconfort de l’œil alors qu’elle avait pu voir le flash laser à plusieurs reprises durant l’étude. Un autre employé a signalé, dix jours plus tard, un autre type de douleur à l’œil qu'il a imputé à l’usage d’un nouveau produit sur lequel il travaillait. L’entreprise a également dû soigner d’autres employés "au-delà des premiers soins" à l’issue d’activités plus ou moins étranges. Selon une source interne à Apple, citée par l’entreprise en charge de la protection de la santé, cela pourrait être en rapport avec l'un des nouveaux projets d’Apple, des lunettes de réalité augmentée avec affichage au-dessus de la ligne de vision.