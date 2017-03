La Xbox, 15 ans d'une console qui a changé le jeu vidéo

Première console embarquant la HD (désactivée en Europe car les TV n'étaient pas prêtes), elle a permis à Microsoft de lancer une belle lignée de consoles, tournées de plus en plus vers le multimédia et l'interactivité. Tony Hawk's Project 8 sera le dernier jeu sorti sur Xbox en France en 2006 quand les Etats-Unis poursuivent leur histoire d'amour avec la console au X jusqu'en 2008 (Madden NFL 09). Car en 2005, la Xbox 360 était venue poursuivre sur la lancée de son aînée, devenant encore plus populaire. La Xbox pousse son dernier souffle en 2010 en France (Microsoft arrête définitivement le support technique).





La forte popularité et les innovations portées par la Xbox 360 auront permis à Sony de redoubler d'efforts pour sa PlayStation 3 et sa PlayStation 4, offrant aux joueurs de sacrées joutes technologiques et des jeux exclusifs de qualité dans la guerre des consoles.

Si la Xbox One a peiné au démarrage avant de trouver sa vitesse de croisière, notamment avec la sortie du modèle plus compact et doté d'un lecteur Blu-ray 4K, la Xbox One S, les yeux sont désormais tournés vers Project Scorpio, la console surpuissante qui devrait porter haut les couleurs vertes l'an prochain.