Le célèbre YouTubeur PewDiePie tombe de son piédestal après des vidéos antisémites

Agé de 27 ans, PewDiePie s’est fait connaître grâce à des vidéos sur lesquelles il jouait à des jeux vidéo. En 2015, il était arrivé en tête des stars les plus riches de YouTube, selon Forbes. Et pour cause : sa chaîne compte plus de 53 millions d’abonnés et ses vidéos enregistrent plus de 14,5 milliards de vues. En 2016, selon le cabinet NeoReach, il a gagné environ 14.5 millions de dollars entre rémunération YouTube et partenariats publicitaires. 2017 ne sera probablement pas aussi faste pour lui.