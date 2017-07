Le compte Twitter du ministère de la Culture "usurpé", des messages d'insultes échangés

Dès les premières minutes, le pirate a demandé aux abonnés de "monter le #ministerechomage en tt", comprenez en tendances. En quelques instants, le sujet a été l’un des plus discutés sur le réseau social. Toute la nuit, l'adolescent a échangé des conversations toutes plus surprenantes les unes que les autres avec les internautes. Games of Thrones, jeux vidéo... le tout corroboré par des insultes. Beaucoup d'insultes... "Ta mère la grosse p****", "feministe = p***", peut-on notamment lire.