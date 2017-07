Le drapeau de la Bretagne, second emoji le plus réclamé lors d'un concours mondial

Peut-être verra-t-on un jour le drapeau de la Bretagne flotter sur les claviers des smartphones, tablettes et autres supports numériques. En attendant de le voir apparaître, les World Emoji Awards ont également honoré leurs prédécesseurs en sacrant les "meilleurs nouveautés" : le facepalm (consternation) arrive en tête devant celui qui pleure de rire la tête tournée et la fille qui ne sait pas.





Du côté des plus populaires, on trouve le smiley qui pleure de rire – également le plus utilisé sur Facebook selon le réseau social -, la crotte et l’emoji perplexe.