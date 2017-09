Le Samsung "Galaxy X" pliable pourrait arriver dès 2018

Une échéance qui pourrait bien être respectée. Selon le site néerlandais Lets go Digital, un appareil de la marque est apparu sous la référence SM-G888N0 dans la liste de la National Radio Research Agency, l’organisme sud-coréen qui enregistre les demandes de certification. Un peu plus tôt cette année, des photos du produit avaient circulé avant que des certificats (Wifi, Bluetooth, etc.) ne soient accordés à un appareil étiqueté SM-G888 qui vient donc d’obtenir sa licence pour le marché coréen (le N0 à la fin de la dénomination). La licence est notamment nécessaire juste avant la mise en vente.





Lors du CES 2013, Samsung avait déjà présenté un prototype d’affichage pliable, baptisé Youm. Puis, plus rien. Ce Galaxy X, comme il fut initialement baptisé, réapparaissait de temps à autre en tant que rumeur, sans qu’il ne présente de réelles traces de vie.