Pourquoi le smartphone que vous avez dans votre poche est un désastre écologique pour la planète !

Depuis 2007, et la sortie du tout premier iPhone, pas moins de 7 milliards de smartphones ont été vendus à travers le monde. Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis : 139 millions écoulés en 2008, plus d'un milliard en 2013 et jusqu'à près de 1,5 milliard en 2016. Toujours plus beaux, toujours plus puissants, toujours plus innovants, ils n’en sont pas pour autant plus écologiques. Et leur impact sur l’environnement est de plus en plus préoccupant, comme le souligne une synthèse réalisée conjointement par l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et l'ONG France Nature Environnement (FNE), parue le mois dernier.





La faute, en premier lieu selon eux, au turn-over infernal alimenté par les offres d'abonnement des opérateurs télécoms et la politique de renouvellement des gammes opérée par les constructeurs, qui pousse les consommateurs à changer de smartphone alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. "Nous changeons de téléphone portable en moyenne tous les deux ans, alors que dans 88% des cas l'appareil est encore en état de fonctionner, déplore Héloïse Gaborel, chargée de mission gestion et prévention des déchets chez France Nature Environnement. Parfois, l'appareil entier finit à la poubelle ou dans un tiroir, après quelques mois ou années d'utilisation, dès que la batterie montre des signes de faiblesse."