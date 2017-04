Les casques Bose accusés d’espionner leurs propriétaires

Vous pensiez écouter tranquillement votre musique, mais, comme cet Américain, vous êtes-vous déjà demandés si votre casque n’en profitait pas pour vous espionner ? Kyle Zak, un habitant de l’Illinois, en est persuadé. Il a ainsi décidé de porter plainte contre Bose qu’il accuse d’avoir récolté des données personnelles à son insu et de les avoir revendues à des tiers.





Selon Zak, le casque audio sans fil est fautif. Ou plutôt l’application Bose Connect à laquelle il est relié en bluetooth. Celle-ci permet aux utilisateurs du produit d’optimiser l’écoute en accédant à des réglages plus précis. Mais en échange de cela, il faut s’inscrire, fournir nom, prénom, numéro de téléphone et adresse email. Pour le plaignant, Bose a récolté sans son consentement son historique de navigation audio (titres écoutés, stations radio, podcasts, recherches, etc.) et élaboré son profil consommateur "à partir aussi de ses habitude d’écoute" afin de revendre les données "à des entreprises de marketing".





Six appareils sont notamment pointés du doigt :

- SoundSport Wireless

- SoundSport Pulse Wireless

- QuietControl 30

- QuietComfort 35

- SoundLink Around-Ear Wireless Headphones II

- SoundLink Color II (enceinte)