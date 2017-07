Les propos haineux sur le web plus que jamais dans le viseur de Berlin : l’Allemagne, un pays modèle en la matière ?

Déjà intense, la traque s’intensifie. L’Allemagne a décidé de s’attaquer aux grands réseaux sociaux qui ne se soumettraient pas à leur devoir de modération des contenus haineux ou des "fake news". Des contenus de plus en plus récurrents sur internet. Les géants du web comme Facebook et Twitter seront désormais menacés d'amendes pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros s'ils ne retirent pas rapidement les propos racistes, antisémites, islamophobes ou homophobes, ainsi que les fausses informations, de leurs plateformes.





Une loi en ce sens a été adoptée vendredi 30 juin par les députés allemands, dans un domaine où Berlin se veut en pointe au plan européen et exemplaire du fait du souvenir des persécutions nazies. L'initiative découle notamment de la spectaculaire envolée des commentaires nauséabonds à la suite de l'arrivée outre-Rhin de plus d'un million de migrants en 2015 et 2016.