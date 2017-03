VIDÉO - Liam, le robot-recyclage d’Apple qui démonte un iPhone en 5 minutes

Il avait fait sensation à l'occasion de la keynote il y a un an, devenant l’autre vedette de la présentation avec l’iPhone SE. Liam est un employé d’Apple pas comme les autres. Parmi les plus efficaces même, capable de démonter 1,2 million d’iPhone par an. Et pour cause, Liam est un robot. Sa mission : séparer les composants du smartphone maison et les envoyer au recyclage.





Avec ses 29 bras automatisés, il peut identifier chaque composant du smartphone, les séparer et les trier pour qu’ils soient mieux recyclés, le tout en cinq minutes. "Nous devons devenir responsable de chaque produit Apple, à chaque étape de son utilisation", expliquait alors Lisa Jackson, en charge de l'environnement chez Apple.