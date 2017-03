Livre, musique, vidéo... Comment les Français se cultivent à l'heure du numérique

La vidéo reste un poste de dépense important (VOD, abonnement streaming, etc.). Et selon l’étude SuperData, c’est à Netflix que va la préférence des consommateurs (31%) devant YouTube (29%) et Canal Plus (11%). Pour les téléchargements de vidéo, les Français dépensent en moyenne 14 euros par mois, contre 9,5 euros pour le streaming (les offres Netflix débutent à 7,99 euros/mois).





Les Français sont les plus gros consommateurs de musique en ligne, selon l’étude qui n’indique pas de montant dépensé. Mais un constat est clair : le streaming a fait baisser le piratage. Les personnes interrogées sont 68% à acheter de la musique en téléchargement, 48% à opter pour le streaming. Et Deezer reste la plateforme préférée (34%), devant Apple Music (22%) et Spotify (16%), une spécificité française.