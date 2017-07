5 applis pour dévorer autrement des livres sur tablette ou smartphone

Edukily : pour lire une histoire à distance

Même si les enfants sont toujours heureux de passer les vacances chez les grands-parents, l’absence de papa et maman se fait parfois sentir. Alors pour y remédier et passer du temps ensemble malgré la distance, voici une appli qui va faire des heureux. Edukily se base sur un service d’appel vidéo pour smartphone ou tablette. Le parent et l’enfant se connectent chacun à leur espace dédié. Et ils peuvent ainsi appeler les membres de "la famille" créée. Tout en se voyant, il est alors possible de lire une histoire à son enfant parmi une sélection d’ouvrages. Les écrans sont répliqués et tourner une page du livre virtuel sur un support se fera également sur celui de l’interlocuteur dans le même temps. L’enfant et le parent peuvent aussi réaliser un dessin ensemble, s’envoyer des messages via le chat ainsi que des photos.

Prix : gratuit – Disponible sur iOS et Android