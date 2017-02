Madrid : grâce aux nouvelles technologies, cet atelier reproduit les chefs-d’œuvre de l’humanité

Le tombeau de Toutankhamon, comme si vous y étiez. L'entreprise Factum Arte, basée à Madrid, est spécialisée dans la reproduction des grandes oeuvres de l'humanité. En 2009 et grâce à l'usage d'un scanner ultra-précis, ses équipes ont donc pu créer une copie véritable de la sépulture du célèbre pharaon. Il a fallu trois ans de travail et plusieurs prototypes pour pouvoir reproduire les fresques, au millimètre près, jusque dans les imperfections de la pierre. Aujourd'hui, ces copies jouent les doublures dans les plus grands musées du monde pour le plus grand bonheur des amateurs d'art et autres curieux en tous genres.