Magnétoscope, TV couleur, console de jeux, CD… Ces innovations qui ont marqué le CES

En 1974, le laserdisc vient bousculer le monde de la musique avec sa qualité sonore. Mais il ne commencera à être commercialisé que quelques années plus tard. En 1978, le CES pose ses valises à Las Vegas et ne repartira plus. Plus d'espace, plus de liberté, il prend son véritable envol. Jusqu'en 1994, il se tiendra même à deux reprises, en janvier à Las Vegas et à l'été à Chicago, puis ailleurs sur la côte Est. Les consoles de jeux vidéo sont les nouvelles venues de la décennie. Atari et sa console 8-bit attirent les curieux, comme la borne arcade Pong quelques années auparavant. Mais la musique reste le cœur du CES.