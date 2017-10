Mars, Venus... avec Google Maps, partez à la conquête de l'espace depuis votre canapé

Sur Google Maps, il est depuis longtemps possible d’emprunter virtuellement des rues de sa ville et du monde entier. Mais plus seulement. Le service de cartographie de Google a en effet annoncé lundi 16 octobre le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité permettant de se balader dans l’espace et d’explorer jusqu’à quinze planètes situées dans notre système solaire.





Pour cela, il suffit de se rendre sur Google Maps et de dézoomer au maximum avec la molette de votre souris, puis de cliquer sur "satellite", en bas à gauche de votre écran. Il ne vous reste alors plus qu'à choisir dans la liste qui s’affiche à droite de l’écran la planète, le satellite ou l'élément du système solaire que vous souhaitez explorer.