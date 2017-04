Mastodon : d’où vient l’engouement soudain pour ce nouveau réseau social ?

Depuis que Twitter a modifié ses paramètres pour ressembler de plus en plus à Facebook, et que son fondateur s’en est ému dans un billet posté début mars sur Medium, le nombre d’utilisateurs du réseau social a bondi, passant de 31.000 utilisateurs lundi 3 avril à 130.000 inscrits aujourd'hui, dont une grande majorité de Français. Parmi eux, de nombreux pionniers de Twitter. Des nostalgiques de l'époque où le réseau social à l'oiseau bleu était encore confidentiel aux yeux du grand public et pour qui l'arrivée massive des marques et des célébrités a fini par avoir raison de cet esprit "underground" et libertaire qui régnait sur Twitter à ses débuts.





"Facebook ne peut tout simplement pas donner à quiconque le pouvoir de faire quoi que ce soit, car ce pouvoir résidera toujours, en fin de compte, dans Facebook lui-même, qui contrôle à la fois le logiciel, les serveurs et les politiques de modération", s'indignait début mars le fondateur de Mastodon, Eugen Rochko, dans cette lettre ouverte. D'après lui, "le pouvoir ultime est de donner aux gens la possibilité de créer leurs propres espaces, leurs propres communautés, de modifier le logiciel comme bon leur semble, mais sans sacrifier la capacité des personnes de différentes communautés à interagir les unes avec les autres".