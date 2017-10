Mate 10 : Huawei veut venir concurrencer l'iPhone 8 et le Note8

Mais Huawei n'entend pas s'endormir sur ses lauriers. Le constructeur asiatique vise ni plus ni moins que la place de numéro deux mondial à la fin de l'année, derrière le rival asiatique Samsung, avant de voir encore plus loin. Et selon une récente étude du cabinet Counterpoint, ce serait déjà le cas, puisque la firme de Shenzen détiendrait désormais plus de parts de marché qu'Apple d'après les chiffres de ventes de juin et juillet. Et août serait de même facture. "Nous n'avons pas changé, c'est le regard sur Huawei qui a changé", nous expliquait-on du côté du fabricant chinois il y a un an.





Alors, pour frapper un grand coup et tenter d'éclipser les Galaxy et autres iPhone, la rumeur prête au futur Mate 10 des nouveautés qui vont faire grand bruit. L'invitation promet d'ailleurs que ce sera le smartphone "qui méritait l'attente". Cédant à la mode actuelle, le dernier né arborera un écran quasiment sans bord, même si l'écran du Mate 9 proposait déjà un bon ratio d'occupation de la face avant. L'incertitude demeure quant à la présence ou non d'un lecteur d'empreinte en façade. Certaines rumeurs annonçaient le retour du bouton Home à l'avant avec la reconnaissance digitale intégrée, mais les derniers visuels le replacent à l'arrière sous l'appareil photo.





L'appareil photo, l'autre spécialité de Huawei, sera toujours confié en partie à Leica pour la lentille. Le Mate 10 embarquerait un double capteur vertical de 20 et 12 MP avec stabilisation optique et une ouverture à f/1.6 pour de meilleurs clichés en basse lumière. Et il se murmure qu'un double capteur photo serait aussi à prévoir en façade pour des selfies avec effet bokeh pour les portraits. Un scanner d'iris pourrait bien faire son apparition en façade pour déverrouiller le Mate 10.





A l'intérieur, on évoque la présence d'une puce Kirin 970 capable de répondre aux exigences de la gestion de l'intelligence artificielle), le tout tournant sous Android 8.0 Oreo avec l'interface EMUI 6.0.