Immobilier, tourisme et... méditation : la réalité virtuelle va vraiment vous surprendre

Créée aussi par SmartVR, Prim'Arte va permettre à de potentiels acheteurs de visiter leur futur appartement en construction. À la manière de maison témoin, vous arpentez les couloirs et pièces du logement pour mieux vous rendre compte des volumes, ce qui est rarement possible sur des plans. Tout a été fait d'après les mesures réelles. On peut même visiter les parties communes de l'immeuble. Les promoteurs de ce futur lotissement en construction à Sannois (Val-d'Oise) espèrent ainsi attirer des acheteurs souvent frileux par la perspective d'investir dans le neuf sans être capable de se projeter. On a apprécié de mieux se rendre compte de surfaces aux formes parfois biscornues sur un plan et qui s’avèrent finalement bien plus "vivables" une fois (virtuellement) dans les murs. Il est même possible de changer la couleur du parquet et des peintures. Un seul regret : on aurait aimé pouvoir choisir le type de meubles pour se rendre encore mieux compte des lieux.





> Visitez cet appartement à l'aide d'un casque de réalité virtuelle Google Cardboard ou Samsung Gear