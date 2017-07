Microsoft arrête son Windows Phone… mais votre smartphone n’est pas (encore) mort pour autant

Arrivé tardivement en 2010 en espérant capter une partie du marché mobile, Windows Phone n’a jamais trouvé sa vitesse de croisière. Lancé en avril 2014 et porté par les produits mobiles Nokia, racheté en 2013 par Microsoft, Windows Phone 8.1 devait être la version ultime pour booster le système. Mais le mariage a coïncidé avec la baisse de forme des Lumia de la marque finlandaise, entraînant avec eux l’OS maison. Et le système d’exploitation a surtout été pénalisé par un Windows Store, le marché applicatif, bien trop pauvre en applis proposées, dont certains ténors du marché, pour être suffisamment attractif. Ainsi, impossible pour les utilisateurs de Windows Phone de participer à la folie Pokemon Go l’an dernier et pour les plus jeunes, de passer des heures sur Snapchat, alors que, paradoxalement, les appareils sous Windows Phone étaient destinés à des petits budgets.