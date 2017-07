Mobile Gun : ce jeu (flippant) qui s'inspire de Pokémon GO permet de tirer sur n’importe qui

Ici, pas de petits monstres pixellisés à capturer, ni d’arènes pour affronter d’autres joueurs en balançant des éclairs avec son Pikachu. L'application Mobile Gun First person shooter, gratuite, apparue début juillet sur la boutique d’applications en ligne de Google, propose à ses utilisateur de commettre un meurtre dans le monde réel, mais pour de faux. "Si vous aimez les armes à feu, et que vous ne pouvez pas en avoir une, alors cette application est faite pour vous !", peut-on lire en guise de présentation sur le PlayStore de Google.





A la différence d'un Gran Theft Auto, où le joueur tire sur des personnages animés, et donc totalement fictifs, Mobile Gun s’appuie sur la technologie de la réalité augmentée. A l’instar des filtres Snapchat ou du jeu Pokémon GO, celle-ci permet d’ajouter au monde réel des éléments virtuels, qui viennent se superposer pour créer un nouvel environnement en 3D, en utilisant la caméra de votre smartphone. Le but, comme l'explique le tutoriel d'introduction, est de tuer un maximum de gens pour récolter des points, et ainsi pouvoir acheter de nouvelles armes, encore plus puissantes, allant du fusil d’assaut au sniper, en passant par un lance-roquette.