Nokia, Blackberry, LG, Huawei... : le salon de Barcelone entre nostalgie gagnante et innovations

Après un P9 couvert de lauriers pour ses possibilités en photo, Huawei a profité du salon barcelonais pour dévoiler son P10, un photophone de haut vol conçu en collaboration avec le spécialiste de la photo Leica. L'allemand fournit le double capteur photo 2.0 (20 Mp pour les noirs et blancs et 12 Mp couleurs) et ajoute un mode portrait. Le P10 est plus arrondi, plus petit et plus fin que son ainé mais avec un écran Full HD de 5,1 pouces identique, mais plus lumineux. Il peut filmer en 4K, dispose de la super charge rapide (1 jour d'autonomie en 30 minutes, une charge complète en 1h30). Prix : 599 € - Disponible en noir, argent et or fin mars.