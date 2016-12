Négationnisme : Google fait son mea culpa et modifie les algorithmes de son moteur de recherche

"Lorsque des informations ne faisant pas autorité se classent trop haut dans les résultats de recherches, nous développons une approche évolutive et automatisée pour résoudre le problème, plutôt que de les retirer une à une manuellement, s'est encore justifiée l'entreprise. Des ajustements récents dans les algorithmes de Google "aideront à faire apparaître des contenus plus crédibles et de meilleure qualité".





Les critiques sur les résultats de recherches concernant l'Holocauste ne sont pas un cas isolé pour Google, qui a notamment déjà été pointé du doigt il y a quelques semaines pour de fausses informations diffusées durant la campagne présidentielle américaine. Il ne devrait y avoir "aucune situation dans laquelle de fausses informations sont répandues", affirmait le patron de Google, Sundar Pichai, lors d'une interview à la BBC le mois dernier.