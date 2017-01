Nettoyez votre boîte mail, vous ferez un geste pour la planète !

Car notre connexion technologique à outrance a des répercussions sur l’environnement. Selon une étude de Greenpeace, le secteur informatique serait responsable de 7% de la consommation mondiale d’électricité, de quoi être dans le Top 5 des pollueurs de la planète. Cela inclut évidemment les équipements branchés en permanence, mais aussi les serveurs qui stockent des milliards de mail échangés chaque jour, des messages laissés bien souvent dans un coin de son ordinateur. Car afin que vous puissiez les classer, les lire plus tard et conserver les pièces-jointes souvent lourdes, il y a des serveurs qui calculent et utilisent beaucoup d’électricité pour opérer.





On estime que 90% des Français ne font pas de ménage dans leur boite mail. Résultat, des centaines et des centaines de mails sans intérêt, que vous ne lirez peut-être jamais et qui "mangent" de l’électricité inutilement. Car un mail envoyé est réceptionné, traité, stocké par les serveurs avant d’atteindre son destinataire. Même vos recherches sur Google ont une empreinte carbone et contribuent indirectement aux émissions de gaz à effet de serre, que ce soit depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Et l’échange d’un document par clé USB émet plusieurs grammes d’équivalent CO2. Mais ce n’est rien à côté du visionnage d’un film en streaming, qui réclame de l’énergie de votre côté mais aussi de celui des serveurs intermédiaires.