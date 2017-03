Non, l'intelligence artificielle n'est pas encore une menace pour l'Homme

Au-delà d’un appui intellectuel, l’intelligence artificielle est aujourd’hui en mesure de fournir une aide précieuse en matière de capacités et de rapidité. Un ordinateur est capable de stocker beaucoup plus d’informations et de les analyser beaucoup plus vite qu'un humain. Dans le domaine médical par exemple, il peut être utilisé pour établir des diagnostics et attribuer des traitements en croisant les symptômes et les antécédents du patient.





À Bordeaux d'ailleurs, un psychiatre vient d'affirmer avoir créé le premier humain virtuel capable de diagnostiquer des troubles dépressifs à la suite d'un entretien. "L'enjeu n'est pas de remplacer le médecin mais d'assister ce dernier pour diagnostiquer plus rapidement des patients non identifiés comme dépressifs et possiblement, dans le futur, d'assurer un suivi médical de qualité au domicile du patient", explique-t-il dans un communiqué. Pour le moment, les résultats des tests sont encourageants.