Nostalgie : AOL Instant Messenger fermera ses portes le 15 décembre

Mais l’aventure se termine après deux décennies de bons et loyaux services : lancée en 1997, la première messagerie du genre va définitivement clore ses portes le 15 décembre 2017. Difficile en effet pour AIM de se trouver une place sur les Internets de 2017, face au géant Facebook et à ses services de dialogue ultra-populaires Messenger et WhatsApp, comme le souligne l'AFP.





Sur son site, AOL explique : "Nous savons qu’il y a énormément de fidèles qui utilisent AIM depuis longtemps. Nous avons adoré mettre au point la première application de discussion de ce genre. Désormais, nous tous à AOL (Oath aujourd’hui, ndlr), sommes ravis de continuer à apporter des produits et expériences nouveaux et emblématiques".