Orionides : ce qu'il faut savoir sur la pluie d’étoiles filantes prévue ce week-end

Chaque année, la Terre traverse, entre le début du mois d'octobre et le début du mois de novembre un nuage de petites particules de la comète de Halley, appelées les Orionides. Au contact de l'atmosphère, les poussières s'enflamment, laissant une traînée lumineuse qui ravit les amoureux du ciel. Mais comme ce nuage fait plus d’un million de kilomètres de long et que l’orbite de la comète varie d’une année sur l’autre, la Terre ne le traverse jamais au même endroit.





Si les pics de 2001 et 2006 risquent de ne pas être atteints (plus de 50 étoiles filantes à l'heure), cette année s'annonce intéressante à deux égards : on attend une dizaine d'étoiles filantes par heure et surtout, la Lune se montrera discrète laissant la place à l'obscurité du ciel.