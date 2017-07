PES 2018 : c’est l’heure de l’échauffement, testez-le gratuitement !

Avant d’user ses crampons sur la pelouse virtuelle de Konami et de se prendre pour Messi ou Luis Suarez, le nouveau visage du jeu, PES 2018 se dévoile déjà aux fans de la licence. Le jeu vidéo de simulation footballistique ouvre sa beta (version d’essai) jusqu’au 31 juillet sur PlayStation 4 et Xbox One (Xbox Live Gold requis).





L’occasion pour les joueurs de découvrir les nouveautés de la cuvée 2018. L’éditeur japonais a mis le paquet sur la physique du ballon. Les mouvements du joueur pour protéger la balle dos au but ou avec un défenseur sur le dos sont beaucoup plus fluides et naturels. Le jeu a été légèrement ralenti pour être plus réaliste et permettre aux joueurs de vivre une meilleure simulation manette en mains. Un gros travail a également été fait sur l’aspect visuel du jeu avec une reconstitution minutieuse des stades, des vestiaires ou encore des alentours du terrain (gradins, bancs, extérieurs, etc.) grâce à une numérisation de certains lieux emblématiques comme Anfield (Liverpool FC) ou le Camp Nou (FC Barcelone).