Pixel 2 : après Apple et Samsung, Google va dévoiler ses nouveaux smartphones

Comme ses rivaux, la firme de Mountain View n’a pas été épargnée par les fuites et rumeurs. On en sait donc déjà beaucoup sur les futurs porte-étendards floqués d’un G qui devraient être conçus sur la même base. Ils devraient à nouveau être disponibles en deux dimensions (écrans Full HD 1080p de 5 pouces et QHD+ 6 pouces), être portés par une puce Snapdragon 835 de Qualcomm et 4 Go de RAM, embarquer le nouveau système d’exploitation Android 7.0 Oreo. Déception l’an dernier à l’heure où tous les concurrents le propose, les Pixel 2 devraient enfin être résistants à la poussière et à l’eau (norme IP 67). La rumeur évoque aussi une batterie de 2 700 mAh pour le Pixel 2et 3 520 mAh sur le Pixel 2 XL, soit l’une des plus importantes du marché. Chaque modèle devrait être disponible en 64 ou 128 Go, les nouvelles normes pour les smartphones haut de gamme.





Pour faire oublier l’absence du double capteur photo très en vogue à l’arrière, Google aurait trouvé un subterfuge : une puce Imaging dédiée à la photo et capable de proposer un mode Portrait (comme l’iPhone 8) avec donc effet de profondeur géré par un logiciel. L’an dernier, la Pixel Camera (12MPX) avait déjà été salué pour ses prouesses, aidée par de l’intelligence artificielle pour choisir le meilleur cliché. Elle s’enrichirait cette année d’un stabilisateur optique. Il reste à savoir si les deux Pixel 2 en profiteront.