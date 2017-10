Pixel 2, Google Home mini, casque de réalité virtuelle Daydream View... Découvrez les nouveautés dévoilées par Google

Vous en avez eu assez de n'entendre parler que de Samsung et Apple à la rentrée ? Google et Huawei vont prendre le relais en ce mois d'octobre. Le premier ouvre le bal ce mercredi 4 octobre avec une nouvelle conférence dédiée à la présentation de ses prochains smartphones. Un an jour pour jour après avoir dévoilé au monde ses tout premiers appareils dessinés et conçus en interne, Google va annoncer leurs successeurs, les Pixel 2 et Pixel 2XL.





Comme Apple et tant d'autres, la firme de Mountain View vise un large marché avec des écrans de 5 et 6 pouces annoncés (le plus grand affichait un écran de 5,5 pouces l'an dernier). Mais c'est à l'intérieur que Google a frappé fort avec un condensé de technologie de haut vol, des innovations à prévoir sur la photo pour pallier l'absence d'un double capteur qui devient incontournable sur les smartphones concurrents haut de gamme, un appareil enfin étanche, mais aussi quelques surprises.