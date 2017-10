Pixel 2, IA, sorties en France... Ce qu'il faut retenir de la conférence Google

Ils étaient attendus et on savait déjà quasiment tout d'eux. Les Pixel 2 et Pixel 2 XL ont bien répondu présents. De magnifiques smartphones qui promettent "la même expérience car il n'y a pas de raison qu'elle soit différente" (tacle au passage à Apple). On notera cependant deux tailles d'écran différentes (5 et 6 pouces), des résolutions différentes (Full HD Amoled pour le Pixel 2, pOLED QHD pour le 2 XL). Le grand format a l'avantage de voir ses bords sérieusement amoindris pour laisser une très grande place à l'écran (format 18:9).





Google espère en faire des concurrents directs aux Samsung Galaxy S8 et Note8, ainsi qu'aux iPhone 8 et X, et s'en est donné les moyens : un moteur ronflant (puce Qualcomm Snapdragon 835, l'une des toutes meilleures ; 4 Go de RAM), une caméra améliorée (stabilisateur optique et électronique d'image -12,2 MPX à l'arrière), la fonction "Squeeze" pour lancer Google Assistant en pressant les bords, le dernier système d'exploitation Android 8.0 Oreo avec les mises à jour en temps réel. Et les Pixel 2 sont enfin résistants à la poussière et à l'eau (IP 67), disposent de deux haut-parleurs stéréo. Mais ils perdent surtout leur prise Jack avec obligation de passer par le port USB-C ou des écouteurs Bluetooth.





Les Pixel 2 et 2 XL seront disponibles dès le 15 octobre en 64 ou 128 Go. Leurs prix débutent à 649 dollars (environ 551 euros) pour le Pixel 2 qui est disponible en trois couleurs (bleu, noir ou blanc), 849 dollars (environ 721 euros) pour le Pixel 2 XL (en noir ou noir et blanc).