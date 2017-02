PixLCI : For Honor, Castlevania sur Netflix et le retour de Crash Bandicoot

Oubliez toute idée de réalisme historique, dans For Honor, chevaliers, vikings et samouraïs s'affrontent sur la même terre. Jeu de combat de mélée compétitif à grande échelle, For Honor est une nouvelle étape pour Ubisoft dans son projet de développer des jeux à revenus récurrents. Les joueurs pourront débourser quelques euros pour télécharger en avant-première des contenus supplémentaires régulièrement proposés. Les plus sages pourront aussi attendre et récupérer ces contenus grauitement avec les crédits gagnés dans le jeu.





For Honor - PC, Xbox One et PlayStation 4 - Disponible.