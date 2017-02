PIXLCI : Quels sont les jeux les plus vendus en 2016 ?

En l'absence d'un nouveau Grand Theft Auto (dont le dernier épisode sorti il y a plus de 3 ans se classe tout de même à la 5e position), c'est FIFA 17 qui emporte le trophée des champions des ventes de l'année 2016. Avec 1 426 209 exemplaires vendus toutes machines confondues il est le produit culturel le plus vendu de l'année en France. A la seconde place on note la performance de Pokemon Soleil/Lune avec 805 390 jeux vendus uniquement sur Nintendo 3DS. Troisième marche du podium pour Battlefield 1 et ses 509 845 exemplaires écoulés en 2016, qui coiffe au poteau Call of Duty: infinite Warfare (465 816 jeux vendus)