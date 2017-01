PixLCI : les Avengers arrivent en jeu vidéo

Ames (et coeurs) sensibles s’abstenir. Resident Evil revient sur nos consoles. Si cette grande saga qui n’a eu de cesse de nous faire croiser des zombies depuis plus de 20 ans s’était un peu perdue ces dernières années, la voici de retour dans l’horreur et l’effroi. Fini donc l’action à tout va, retour à la peur, celle savamment construite comme dans les premiers épisodes. Gestion minutieuse de son inventaire, énigmes de plus en plus complexes, nous sommes portés par une mise en scène très travaillée. La peur est évidemment tout autant dans l’anticipation que dans les rencontres épouvantables. Se balader dans le manoir de la famille Baker perdu en pleine Louisiane n’aura jamais été aussi effrayant. D’autant que, et c’est une grande première, le jeu est entièrement jouable en réalité virtuelle, en l'occurrence sur le PlaytStation VR. Avis aux amateurs de sensations fortes.