PixLCI : Yoshi sur 3DS, Rock Band en VR et hommage à Mega Man

La promesse de Rock Band a toujours été de vous placer à la tête d'un groupe de super stars de la musique. Quoi de plus naturel pour encore plus d'immersion que de s'y essayer en réalité virtuelle ? C'est ce que va bientôt proposer le studio Harmonix avec Rock Band VR, uniquement disponible sur le casque Occulus Rift. Si l'immersion sera certainement au rendez-vous, on est un peu inquiet de la lisibilité de la partition en tournant la tête. Et cette fois, impossible de regarder vos doigts sur les touches. A réserver aux virtuoses de la guitare virtuelle.





Rock Band VR - Disponible sur l'Oculus Rift le 23 mars