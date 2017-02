Pokémon GO : 80 nouvelles créatures de "deuxième génération" débarquent, chasse géante dans les centres commerciaux

Pokémon GO a connu un énorme succès l’été dernier, battant tous les records établis dans le monde des jeux sur smartphone. Avant de voir sa popularité progressivement décroître. Sept mois après sa sortie, l’application aux 500 millions de téléchargement a déployé sa plus importante mise à jour ce vendredi 17 février : pas moins de 80 nouvelles créatures (en plus des 145 disponibles initialement), à capturer dans le monde réel avec son téléphone à la main, rejoignent le bestiaire de Pokémon Go.





Ces nouvelles créatures sont issues de la "deuxième génération" de Pokémon, parmi les cent apparues initialement dans les jeux Pokémon or et argent, sortis en Europe en 2001. Jusqu’à présent, Pokémon Go ne proposait pour l’essentiel que des créatures tirées de Pokémon rouge et bleu, les premiers jeux de la série, lancés en 1999 en Europe. La mise à jour promet d’autres nouveautés comme la différenciation mâle-femelle, de nouvelles baies, une personnalisation plus poussée de son avatar, qui s’accompagne d’une petite refonte de l’interface de jeu.