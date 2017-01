Jeux vidéo : Prey prépare son décollage pour le 5 mai

SCIENCE-FICTION – Et si John F.Kennedy avait survécu à son assassinat et lancé un projet spatial avec l’URSS, à quoi ressemblerait le monde en 2032 ? C’est le postulat de départ de "Prey", le nouveau jeu futuriste de Bethesda signé par les Français d’Arkane Studios (Dishonored) et qui sortira le 5 mai sur consoles et PC.