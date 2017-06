Le code informatique, ça s'apprend dès le plus jeune âge !

FUTUR - Depuis 2015 et encore plus dans les années à venir, la programmation informatique pousse la porte des écoles. Dès le CE1, mais surtout à partir du collège et au lycée, les élèves sont initiés à l’art du codage. Une mesure pour faire d’eux "des acteurs du numérique" et non "des manipulés du système" que nous envient aussi Tim Cook et les Etats-Unis. Et il est aisé de se familiariser, même loin des salles de classe.