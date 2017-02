VIDÉO - Qwant, le moteur de recherche made in France qui ne s'intéresse pas à votre vie privée

C'est l'histoire de petits Français qui voulaient s'attaquer à un gros... marché. Celui des moteurs de recherche sur Internet. Ils sont trois, Eric Léandri l'expert en sécurité, Jean-Manuel Rozan l'investisseur, et Patrick Constant l'ingénieur, à unir leurs forces dès 2010 pour mettre au point un moteur qui sorte des carcans actuels façonnés par les Google, Yahoo et autre Bing : Qwant.com. "On a relevé le challenge pour faire différemment, avoir une alternative à offrir quand les géants américains repensent la recherche selon d'autres critères qui n'ont rien à voir, pour donner à l'internaute ce qui correspond à ses goûts et non pas à ce qui est disponible", explique Jean-Manuel Rozan. "Comme l'a lui-même dit Larry Page : 'Google, ce n'est plus un moteur de recherche, c'est un univers'."





Qwant - un assemblage entre "Quantique" et "Want" (vouloir en anglais, mais dans le sens "Wanted", recherché, nous explique-t-on)- a donc voulu "revenir aux moteurs de recherche de 1998", quand le plus important pour les AltaVista, Lycos et autre Google des débuts voulaient brasser le plus d'informations possibles pour tout mettre à disposition des internautes. "Notre idée de départ était de donner à l'ensemble de l'internet en étant neutre, "la Suisse de l'internet"", explique Eric Léandri.