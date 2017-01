Ras-le-bol des écrans de téléphone au cinéma ? Apple a peut-être trouvé la solution

Vous êtes au cinéma, le film vient à peine de commencer quand votre voisine sort son smartphone et consulte ses messages. La lumière de son téléphone vous gêne. Agacé, vous lui demandez poliment de l’éteindre ! Elle hausse les épaules et continue… Les cinéphiles, déjà exaspérés par le bruit du popcorn et les sonneries intempestives des smartphones, devaient jusqu'alors subir aussi la lumière émise par leurs écrans.





Pour vous éviter ce genre de mésaventure, tout en permettant aux détenteurs de son iPhone les plus accros de pouvoir l’utiliser au cinéma, Apple pourrait intégrer prochainement à son iPhone une nouvelle fonctionnalité baptisée "Theater mode" (traduisez "mode cinéma"). Cette option aura pour effet de faire basculer l’écran sur fond noir. De quoi limiter la luminosité de l’écran lorsque la pièce est plongée dans l’obscurité, rapporte le site spécialisé 9to5Mac.