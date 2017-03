Réalité virtuelle, augmentée, mixte… quelles différences ?

C’est aujourd’hui sur toutes les lèvres. La réalité virtuelle se décline à toutes les sauces et s’accompagne de réalités augmentée, mixte, fusionnée… Pourtant, ceci est loin d’être le signe notre époque ultra-technologique. Depuis 1962 et le Sensorama, un appareil permettant de regarder la télévision en odorama, l’homme s’amuse à modifier la réalité à l’aide de techniques et systèmes informatiques pour une plus grande immersion.





De cette première approche de la réalité augmentée aux actuels casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo, médecine ou design architectural, les évolutions ont été légions tout comme les acteurs. La Nasa élabora dès les années 1980 un simulateur d’exploration de la planète Mars à l’aide d’un casque semblable à celui d'une moto. La 3D réapparaît cycliquement depuis plus d’un demi-siècle tout comme la réalité augmentée qui faisait déjà des merveilles il y a 30 ans en affichant des informations sur des écrans. Mais c’est l’apparition du casque de réalité virtuelle Oculus Rift en 2012 qui a réellement démocratisé le secteur et relancé le marché. Google ou encore Samsung lui emboîteront le pas avec des modèles plus simples et plus abordables (dès 20 euros). Depuis, on ne compte plus les déclinaisons d’expériences et d’accessoires disponibles pour en profiter.





L’objectif de toutes ces réalités reste le même : immerger l’utilisateur dans un univers réel ou imaginaire créé numériquement. Il sera alors en mesure de percevoir des sensations visuelles, auditives, haptiques ou même olfactives.