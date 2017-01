Nos 11 jeux vidéo à ne pas manquer en 2017

The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Le célèbre héros du jeu vidéo fait son grand retour. Dans un monde d’Hyrule en pleine désolation, amas de ruines et de terres dévastées, Link sort d’un long sommeil. Il part à l’aventure, dans un monde qu’on nous promet vaste et ouvert, afin de retrouver ses souvenirs. Il va devoir s’adonner à la chasse et à la cueillette, fabriquer ses armes mais aussi de quoi affronter le froid et la nature hostile. Les sanctuaires où relever les énigmes, les donjons, sont toujours là.

Un jeu Nintendo disponible sur Nintendo WiiU et Nintendo Switch le 3 mars 2017 – PEGI 12