Reed Hastings, le patron de Netflix : "Des séries pour satisfaire nos abonnés et continuer de grandir"

Fort de son succès et disponible dans le monde entier, Netflix continue de se développer à toute vitesse. "Plein Ecran" a rencontré Reed Hastings, patron et fondateur du service de streaming vidéo. S'il ne s'inquiète pas plus que ça des YouTube, Amazon Prime ou autres Apple et Google, il juge encore la télévision linéaire comme un sérieux concurrent.





"On essaie d’augmenter le temps passé chez nous face aux autres sources de divertissement, on veut juste satisfaire nos abonnés et continuer de grandir", explique le Californien qui voit la télévision de demain comme encore plus personnalisée qu’aujourd’hui grâce à la qualité des technologies et les changements dans les usages.