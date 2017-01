Facebook : bientôt une fonction "Stories" sur les applications iOS et Androïd ?

"Facebook a longtemps été le lieu de partage avec les amis et la famille, mais la façon dont les gens partagent change de façon significative, explique au site TechCrunch un porte-parole de Facebook. Elle est différente d’il y a cinq ans, voire deux : ce que nous partageons est beaucoup plus visuel, avec plus de photos et de vidéos. Nous voulons que ce soit rapide et amusant pour nos utilisateurs de partager des photos et des vidéos créatives et expressives avec qui ils veulent, quand ils veulent." Comme sur Snapchat et Instagram, il sera évidemment possible d’ajouter des filtres sur les photos et vidéos des vos "Stories".





Pour l’instant cette fonctionnalité est en cours de test en Irlande. Mais son déploiement sera généralisé à d’autres pays "dans les prochains mois". Ce serait en tout cas logique vu le succès des Instagram Stories qui rassemblent chaque jour pas moins de 150 millions d’utilisateurs.