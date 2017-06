Instagram renforce sa sécurité face aux commentaires malveillants

La prochaine mise à jour d’Instagram va venir renforcer la sécurité et permettre de filtrer plus facilement les contenus indésirables, offensants ou malveillants. Cela a été rendu possible par l’ajout de la technologie AML (Applied Machine Learning), une intelligence artificielle qui s’est nourrie de plus de deux millions de publications sélectionnées par des êtres humains.