Retour en force de Nokia : ses nouveaux smartphones se sont arrachés en une minute !

Nokia signe un retour en fanfare sur le marché des mobiles. Après avoir fait figure de nec plus ultra lors de l’avènement des téléphones portables, puis avoir raté le coche du basculement vers les smartphones et le tout connecté, tenté de traverser le désert avec Microsoft, avant de potentiellement disparaître et d’être rachetée par HMD Global, la marque finlandaise semble en phase de renaissance.





Et 2017 pourrait être son année. Nokia annonce plusieurs modèles, de l’entrée au haut de gamme, qui vont être égrainés au fil des mois. Tout a commencé très vite. A peine dévoilés et mis en vente jeudi uniquement en Chine, tous les Nokia 6 se sont écoulés en ligne en une minute. Si on ne sait pas exactement combien d’unités ont été vendues, près d’un million de pré-réservations avaient été enregistrées pour cette vente flash, moyennant un acompte d’environ 8,5 euros pour pouvoir entrer dans la course (déduits du prix d’achat si la vente s'est concrétisée).