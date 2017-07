Et si votre robot aspirateur vous espionnait ?

Les robots aspirateurs ne font pas qu’avaler vos poussières, ils peuvent aussi aspirer vos données ! La marque iRobot, qui commercialise les appareils Roomba, a annoncé en début de semaine son intention de revendre les données de ses utilisateurs avec Google, Amazon ou encore Apple. Ces nettoyeurs automatiques, qui ont fait leur apparition il y a déjà quelques années, se baladent dans votre domicile et aspirent sols et tapis, sans que vous n’ayez à bouger le petit doigt. Pratique.





Pour cela, les robots d’intérieurs Roomba utilisent une technologie nommée SLAM (en anglais, Simultaneous localization and mapping), qui permet de créer une carte virtuelle de l’intérieur de votre maison. Par le biais de capteurs, l’aspirateur enregistre l’agencement, la taille des pièces et leurs expositions, ou encore l’emplacement de vos meubles, au fur et mesure de ses déplacements.