Samsung Galaxy S8 dévoilé ce soir : on sait déjà pratiquement tout

Ça devrait rugir sous les capots des Galaxy S8 et S8+. On parle de 6Go de mémoire vive (RAM), bien plus que beaucoup de smartphones, pour son modèle très haut de gamme afin de soutenir les fonctionnalités les plus gourmandes (la possible transformation en PC). Le tout serait accompagné de processeurs parmi les plus performants du marché (Snapdragon 835 ou Exynos 8895) qui permettent de réduire notamment la consommation de l’appareil. Côté stockage, comme l’iPhone 7, on évoque 256 Go sur le S8+, mais, sachant que l’appareil disposera d’un port de carte microSD (voir les fonctionnalités ci-dessous), on ne sait pas quelle sera la mémoire interne du modèle de base (32 ou 64 Go ?).





En ce qui concerne la batterie, l’affaire du Galaxy Note7 laisse désormais planer le doute sur la gestion de ce sujet sensible par Samsung. Si la rumeur évoquait initialement une batterie de 4.200 mAh, elle pourrait redescendre à proximité du niveau plus standard de celle du Galaxy S7 (3.000 mAh). On sait que le système permettra la charge ultra-rapide qui permet de récupérer une bonne journée d’autonomie en quelques minutes.





Pour soutenir toute cette puissance, Samsung aurait doté ses smartphones d’un port USB-C